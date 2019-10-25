مقاطع فاضحة و7 متهمين..60 دقيقة كشفت سقوط معالج روحاني في بئر الرذيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"إلحقوني.. ضحكت عليا وسرقت كل حاجة" بلاغ تقدم به معالج روحاني إلى أجهزة الأمن بالجيزة، مشيرا إلى تعرضه لحادث سرقة على يد مجهولين.

جلس الرجل الخمسيني أمام جهات التحقيق، موضحا أنه تعرف على سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طلبت منه الحضور إلى مسكنها، ومنحها جلسة روحانية بسبب إصابة زوجها بضعف جنسي، وأنه توجه إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية لكنه فوجئ بـ4 أشخاص أجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض واستولوا على 3 هواتف محمولة ومفتاح سيارته "سكودا" ومبلغ 6 آلاف جنيه.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، كشفت كذب رواية مقدم البلاغ، وأنه تعرف على فتاة عبر "فيسبوك" واتفق معها وصديقتها على ممارسة الجنس معهما، وتوجه إلى محل الواقعة لكنه فوجئ بوقوعه فريسة في شباك نصبتها له إحدى الفتاتين.

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72 ساعة من أعمال البحث وتتبع خط سير الشاكي احتاجها رجال البحث الجنائي للتوصل إلى الشقة التي شهدت الواقعة، وتبين أنها ملك بائعة مناديل مقيمة بشارع الثلاثيني.

بمرور الوقت بدت الصورة اكثر وضوحا أمام رجال المباحث، تبين أن تشكيلا عصابيا يضم 4 رجال و3 سيدات، وراء ارتكاب الواقعة، وأن فتاتين تقومان باستدراج ضحاياهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاتقاق على حضور الضحية شقة ملك شريكتهما الثالثة "بائعة مناديل" تتحصل على مبلغ مالي مقابل السماح لعناصر التشكيل العصابي باستخدامها في تنفيذ خططتهم الشيطانية.

60 دقيقة احتاجها ضباط المباحث لإسدال الستار على القضية، تمكنت مأمورية قادها المقدم مصطفى كمال ومعاونه الرائد هشام فتحي، من ضبط المتهمين السبعة من محل إقامتهم بشوارع (عثمان محرم - الإسكندرية - اليابان - الثلاثيني).

بتفتيش الهواتف ملك المتهمين، تبين أنها تحوي مقاطع فيديو فاضحة التقطوها للضحية دى ممارسته الرذيلة مع الفتاتين لابتزازه ماليا، وأرشدوا عن مكان السيارة وإيصالات الأمانة، ليوجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.