الأزهر يعطل الدراسة بمعاهد 4 محافظات لسوء الطقس.. غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة غدًا السبت بمعاهد الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفرالشيخ، لسوء الأحوال الجوية. كان محافظو الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ، قرروا تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا السبت، لسوء الأحوال الجوية.

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