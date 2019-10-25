الحكومة: تأجيل الدراسة في 6 محافظات غدًا بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

واطمأن الوزير "شعراوي"، من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطارًا اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها على مدار اليوم بجميع المواقع لسرعة التعامل مع أي مشكلات والتنسيق لحلها.

وأشار عدد من المحافظين إلى أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصاً علي سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية لحين استقرار الأحوال الجوية.

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وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار جميع المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبية على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات باتخاذ الاستعدادت اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي.

كما أكد الوزير، استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعدادات للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

وأشار "شعراوي"، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كافة التطورات مع المحافظات، ويتم إصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفوري مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميداني على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الأمطار.