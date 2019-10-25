محافظة القاهرة: انتظام الدراسة غدًا في مدارس العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكدت محافظة القاهرة، عدم صحة ما تردد حول تعطيل الدراسة غدًا فى العاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت المحافظة، في بيان، إن العملية الدراسية مستمرة في مواعيدها دون أي تغير حتى الآن.
كما ناشدت محافظة القاهرة، بضرورة تحرى الدقة حول الأخبار الصادرة عن المحافظة في هذا الشأن.
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