مصر | الحماية المدنية تخمد حريقا داخل شقة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تخمد حريقا داخل شقة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم السيدة زينب، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة السيدة زينب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.