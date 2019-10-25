أخبار مصر | عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر لدى ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر لدى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدَّم السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر الجديد لدى ألمانيا أوراق اعتماده إلى الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير"، بمقر الرئاسة الألمانية.

وقد بدأت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بتوقيع السفير المصرى الجديد لدى برلين فى دفتر الشرف، ثم استقبل الرئيس الألماني السفير الجديد وأسرته وأعضاء السفارة المصرية فى برلين لتحيتهم.

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وعقد السفير خالد جلال اجتماعا فى أعقاب ذلك مع الرئيس الألمانى "شتاينماير" ركز على مُجمل القضايا الدولية التى تحظى باهتمام البلدين، فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تربطهما.

وحرص الرئيس الألمانى، خلال المقابلة مع السفير خالد جلال، على نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثنياً على الدور الذى يقوم به الرئيس السيسى فى إطار مواجهة التحديات الاقتصادية محلياً وحفظ الأمن والتصدي للمشكلات الإقليمية، والأهمية التى تعلقها ألمانيا على التنسيق مع مصر لمواجهة القضايا الأمنية والسياسية بالمنطقة.