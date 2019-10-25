أخبار مصر | طوارئ قصوى.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة فى 5 محافظات استعدادا لطقس غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوارئ قصوى.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة فى 5 محافظات استعدادا لطقس غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين؛ لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الامطار والسيول وحالة الطقس، التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

جاء ذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، الاحوال الجوية وحالة الطقس السيئ غدا وسقوط الامطار التي تشهدها بعض المحافظات، في ظل التقلبات الجوية، والطقس غدا.

واطمأن الوزير شعراوي من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة، وحالة الطقس، والاحوال الجوية، مشيدا بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها .

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وأشار عدد من المحافظين إلي أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصاً علي سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة؛ لحين استقرار الاحوال الجوية، وطقس غدا.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات؛ لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات باتخاذ الاستعداد اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى.

كما أكد الوزير على استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعدادات للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة، فى ظل استمرار الاحوال الجوية وحالة الطقس السيئ.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كافة التطورات مع المحافظات، ويتم إصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الامطار.