أخبار مصر | محافظة القاهرة تنفي تعطيل الدراسة غدًا السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنفي تعطيل الدراسة غدًا السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت محافظة القاهرة، الأخبار المتداولة بشأن تعطيل الدراسة، غدًا السبت في العاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت القاهرة خلال الأيام الماضية وحتى يوم غدًا السبت، حالة طقس سيئ يصاحبها أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.

وأكدت المحافظة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن الدراسة مستمرة في مواعيدها المحدد حتى الآن دون أي تغيرات، كما ناشدت المسئولين في الإعلام بتحري الدقة حول الأخبار الصادرة عن المحافظة في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن الاجازة الرسمية لبعض المدارس في القاهرة يومي الجمعة والسبت، إلا أن هناك عدد من المدارس تعمل السبت، لذلك أوضحت المحافظة أن غدًا يوم دراسي حتى لا يختلط الأمر عن أولياء الأمور.

