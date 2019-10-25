أخبار مصر | "الخليج 365" تجري تجربة عملية لخدمة "الباركود" بمعبد أثري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تجري تجربة عملية لخدمة "الباركود" بمعبد أثري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زودت وزارة الآثار معبد أتريبس في سوهاج بخدمة الباركود، وهي عبارة عن لافتات كل لافتة موجودة في جزء من المعبد، وعليها تخطيط للجزء، ورمز باركود.

ويقوم الزائر بعمل سكان بواسطة كاميرا الموبايل على الرمز، فيقوم الموبيل تلقائيًا بفتح موقع متخصص فيه كل المعلومات عن الجزء الذي يقف فيه الزائر، والموقع مزود بعدد كبير من اللغات الحية.

وقامت الخليج 365 بتجربة عملية على أحد الصور التي حصلت عليها للافتة من لافتات معبد أتريبس حيث قام محرر الخليج 365 بعمل سكان لرمز الباركود بواسطة كاميرا الموبيل الخاصة به ففتح الموبيل المتصل بالإنترنت موقع عليه كل المعلومات التالية.

"ترجع أتريبس إلى حوالي القرن الرابع قبل الميلاد، وهي فترة متاخرة نسبياً مقارنة بالعديد من المواقع المصرية الأخرى. يقع معبدها إلى الغرب من المنطقة السكنية ذات المنازل المشيدة بالطوب اللبن والتي لا تزال مغطاه أسفل الرديم، كما يوجد أيضا الجبل بمقابره اليونانية الرومانية (حتى القرن الرابع الميلادي تقريباً)، فوق المقابر تقع محاجر الحجر الجيري التي قطعت منها أحجار المعبد.

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يوجد في الناحية الشرقية طريق موكبي مرصوف بالحجر يقود إلى بوابة بطليموس التاسع (107-116، 80-88 ق.م)، وهي البوابة التي تمثل المدخل إلى منطقة معبد أتريبس. البوابة تنتمي في الأصل إلى معبد يقع أمام الجبل ، مغطى حالياً بالرديم ولا يظهر منه سوى جانب من صرح أو بوابة المعبد. هناك ممشى ثان مرصوف بالحجر، عمودي على بوابة بطليموس التاسع، يؤدي إلى معبد بطليموس الثاني عشر (85-80، 51-55 ق.م)، الذي اكتملت زخارفه بواسطة الأباطرة الرومان، وخاصة "تيبريوس" (14-37 م )، "كاليجولا" (37-41 م)، و "كلاوديوس" (41-54 م)‪ .‬

‫أجريت أول حفائر أثرية بواسطة وليم فلندرز بتري (لمدة ستة أسابيع في شتاء 1907/1908)، ثم حفائر هيئة الآثار المصرية (1981/1997) برئاسة رفعت فراج و يحيى المصري، مع محمد عبد العزيز مديراً للموقع، وتستكمل الأعمال منذ 2003 بواسطة مشروع جامعة توبنجن إبرهارد- كارلوس بقيادة كريستيان ليتز مع مديري الموقع؛ رافد السيد (حتى 2011) وماركوس مولر (منذ عام 2012) بالتعاون مع وزارة الآثار.‬

وفي حالة عدم اتصال الهاتف بالانترنت تستطيع أن تلتقط صورة للافتة الحاملة للباركود، ثم عمل سكان عليها بعد الاتصال بشبكة الانترنت باستخدام هاتف آخر، والفيديو التالي يوضح التجربة التي قامت بها الخليج 365 للدخول لمعلومات أتريبس عن طريق الباركود على صورة اللافتة.