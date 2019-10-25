أخبار مصر | مستثمرون يعبرون عن ثقتهم في الاقتصاد المصري: أفضل الفرص بالعالم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستثمرون يعبرون عن ثقتهم في الاقتصاد المصري: أفضل الفرص بالعالم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر عددٌ من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، والمشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والذى عقد مؤخرًا، عن ثقتهم فى الاقتصاد المصري.

حيث تم سؤالهم عن سبب اختيار مصر لتكون محطة لاستثماراتهم ومستقبل استثماراتهم فى البلاد، وقال ماجد فهمى، النائب التنفيذى لمجموعة شركات العثيم بدول الخليج، إن الاستثمار فى مصر من أفضل الفرص الموجودة بالعالم، لافتًا إلى أنهم سيعملون على تجارة التجزئة للاستفادة من عدد السكان الكبير فى مصر، مضيفًا: "مصر هى أمى، أسهل كلمة نقدر نقولها".

فى حين قالت مارى مجدى، مستثمرة مصرية بإيطاليا، إن الوضع فى مصر تغير منذ 3 سنوات، مشيدة بتحديث الطرق والمشروعات التى تتم، منوهة إلى أن السياحة فى الفترة المقبلة ستزيد، متابعة: "مشتاقة أرجع واقعد فى مصر".