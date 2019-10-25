شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة»: مصر ركزت علي الأنشطة التفاعلية بالمعرض الدولي باليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة ركزت على فكرة الأنشطة التفاعلية داخل الجناح، وقامت بمضاعفة المساحة خلال المشاركة في الدورة الحالية.

وتشارك مصر في هذا المعرض الذي يقام لأول مرة في مدينة أوساكا بجناح مساحته ١٥٣م٢ بزيادة قدرها ٥٠% عن العام الماضي، وبمشاركة ٩ شركات مصرية منها شركة مصر للطيران.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تصميم الجناح المصري بتقنيات تكنولوجية حديثة، حيث أصبحت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر ٢٠١٨.

وقال إن الجناح المصري بالمعرض يحتوى على شاشات عرض كبيرة تعرض المواد الترويجية ومنها فيلم الحملة الترويجية People to People، وتم تصميم الجناح على شكل معبد على وجهته زخارف للمتحف المصري الكبير، وسيصاحب المعرض بعض الأنشطة التفاعلية، حيث يعرض الجناح المصرى جوانب متعددة من الثقافة والتراث المصرى منها التخت الشرقى ورسم الحناء.

جدير بالذكر أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغ ١٤٤١ شركة ومنظمة من ١٣٦ دولة وإقليما، وعدد زوار المعرض حوالي ٢٠٧ آلاف منهم حوالي ٦٦ ألفا من المهنيين والإعلاميين.