شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات شفط المياه تنتشر فى شوارع الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت أجهزة محافظة الجيزة بمعدات شفط الأمطار المتمركزة بمناطق مختلفة بشوارع المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لشفط المياه من مناطق تجمعات المياه بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

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وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن عدة مناطق بالجيزة تعرضت لتساقط أمطار ما أدى لظهور تجمعات للمياه ببعض الشوارع، مشيرة إلى أنه جار شفط المياه بالشوارع الرئيسية ثم التوجه للشوارع الفرعية.

وخصصت محافظة الجيزة بلاغات المواطنين والشكاوى على الخط الساخن رقم 114 الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم تابع لهيئة النظافة 16809، وآخر خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقى شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.