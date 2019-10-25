تعرف على أرقام الطوارئ بمحافظة القاهرة لـ "مياه الشرب والصرف والكهرباء "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق شرق القاهرة، تساقط أمطار خفيفة، بالتزامن مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وسط انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار. وخصصت محافظة القاهرة، أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أى عوائق تواجه المواطنين وسط تغير الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، كما تم تشغيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات المواطنين بكافة الأحياء، عن أماكن تجمعات المياه لشفطها. Advertisements وخصصت محافظة القاهرة أرقام 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحى بالقاهرة.

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