شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أجهزة الدولة تواصل جهودها لمواجهة موجة الطقس السىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة ، صور لأعمال مواجهة الأمطار الغزيرة بالمحافظات من تطهير لشبكات الصرف وكسح وشفط مياه الأمطار وفتح الطريق أمام السيارات والمارة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة واستدعاء الأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى غدا السبت الموافق 26 أكتوبر، حيثُ من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية

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