شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية» تؤجل الدراسة بالمعاهد لـ«الطلاب فقط» لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، أن غدا السبت اجازة في جميع معاهدها بكافة المراحل التعليمية نظرًا لسوء الأحوال الجوية وذلك للطلاب فقط .

وأكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية في بيان لها اليوم الجمعة، على تواجد كافة العاملين في المعاهد الأزهرية والإدارات الالتزام بأعمالهم وعلى شيوخ المعاهد والموجهين متابعة المعاهد وتأمينها والاطمئنان على سلامتها وخلوها من تراكمات المياه بالأفنية والأسطح، وطالبت كافة العاملين بالتأكد من الأعمدة الكهربائية القريبة ووصلات الكهرباء واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضمانا لحماية العاملين والطلاب.

وكانت قد أكدت محافظة الإسكندرية على أن وزارة الرى والموارد المائية، أعلنت الطوارئ ووجهت التحذيرات لمواطني محافظة الإسكندرية، نتيجة الظواهر الغير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام قادمة.