شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مجسم مفتاح الحياة من ميدان مرحبًا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، عن أعمال تنفيذ نقل مجسم مفتاح الحياة من ميدان مرحبًا أمام معبد الأقصر، إلى ميدان الشيراتون بمنطقة العوامية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن المجسم الجديد يزين الميدان في أبهى صورة من الجمال والروعة.

جدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أصدر بيانا قرر فيه أن يتم إزالة مجسم «مفتاح الحياة» من ميدان مرحبا أمام معبد الأقصر، موجهاً تعليماته إلى العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بسرعة إزالته على الفور، ونقله ليزين ميدانا آخر، مؤكدا أنه دائماً على تواصل مع الشارع الأقصرى ويستمع باهتمام إلى كافة الآراء التي من شأنها أن تظهر المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها، مشيرا إلى أنه استمع إلى آراء الأثريين بوزارة الآثار وعدد من المعنيين بالشأن العام بالأقصر، الذين أجمعوا على عدم صلاحية وجود مجسم مقلد لأثر أمام معبد أثرى عظيم، ولهذا تم اليوم الجمعة نقل المجسم ليزين ميدان الشيراتون بمنطقة العوامية.