شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم يزن 2500 جرام من سيدة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح أطباء الجراحة بمستشفى الأقصر الدولي في استئصال ورم من المريضة «س. ا» صاحبة الـ(59) عاماً، وكانت في حالة اعياء شديد، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للحالة بقسم الجراحة بالأشعة المقطعية، وتبين وجود ورم وإصابة المريضة بانسداد معوي حاد نتج عنه الآلام المبرحة التي كانت تعاني منها الحالة.

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على الفور تم تجهيز الحالة لدخولها غرفة العمليات لاستئصال الورم وهو عبارة عن كتله بالمبيض الأيمن يزن (2500) جم، وذلك تحت تحت إشراف الدكتور صديق احمد، استشاري النساء والتوليد، وبواسطة الدكتورة سمر احمد حسن، بمشاركه الدكتور عمر خيري، وإشراف الدكتور أحمد العسيلي استشاري الجراحة العامة، والدكتور احمد ابو الحسن، طبيب التخدير، وتمريض العمليات.

وعقب الانتهاء من إجراء العملية والاطمئنان على حالة المريضة تم إرسال عينة «باثولجوي» للورم لمتابعة حالة المريضة.

وأشاد الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام المستشفى الدولي، بروح العمل داخل المستشفى منذ دخول الحالة وما يتم اتخاذه على أكمل وجه لإنقاذ المرضى وبشكل دقيق.