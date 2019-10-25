شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: تعليق الدراسة السبت بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة، غدا السبت، فى المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، فى جميع مراكز المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة الدقهلية أمطارا غزيرة تسببت فى بطء حركة المرور فى عدد من الشوارع الرئيسية فى المدن وفى القرى، كما تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من القرى، وتواصل أجهزة المحافظة جهودها لرفع تراكمات المياه.