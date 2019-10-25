شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لبحث القضايا الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزراء خارجية جمهورية العراق، محمد على الحكيم، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وجمهوريّة مصر العربية، سامح شكري، اجتماعاً ثلاثيّاً على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذريّة باكو.

وبحث الوزراء سُبُل تنفيذ مُخرَجات القمة الثانية التي جمعت رئيس الجمهوريّة برهم صالح وجلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك الشهر الماضي في إطار العمل الثلاثيّ الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المُشترَكة للدول الثلاث، وتعزيز المصالح العربيّة.

Advertisements

وقد تناول المُجتمِعون تدعيم التعاون الاقتصاديّ، والتنمويّ، والثقافيّ المُشترَك عبر إيجاد فرص للبناء على ما تمَّ الاتفاق عليه فيما سبق من اجتماعات.

كما ناقشوا القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنيّة، والليبيّة.

وأكّد الوزيران الصفدى وشكرى دعم بلديهما لحكومة العراق في جُهُودها لبسط الأمن، وتثبيت الاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب العراقيّ.

من جهته تحدّث شكري تحدّث عن سعي مصر لحلّ أزمة سدّ النهضة مع إثيوبيا على أساس القانون الدوليّ، وقواعد الشرعيّة الدوليّة عبر اتفاق مُلزِم يحفظ حُقوق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.