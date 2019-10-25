شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر سراديب قلعة قايتباي ومسجد البوصيري بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضرر عدد من المواقع الأثرية ومسجد الإمام البوصيري الأثري في الإسكندرية، الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تواصلت على جميع أنحاء المحافظة منذ فجر اليوم وحتى الآن بشكل دائم، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة في غرق السراديب الساحلية في قلعة قايتباي نتيجة وجودها في مستوى سطح البحر فضلا عن مواقع أخرى.

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وقال الأثري أسامة الصياد، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، إن السراديب الساحلية في القلعة تضررت بسبب الأمطار الغزيرة، فضلا عن كونها في مستوى سطح البحر، ونتيجة ارتفاع الأمواج والرياح الشديدة استقبلت كميات كبيرة من المياهإلا انه تم كسح المياه وشفطها بالجهود الذاتية انطلاقا من المسؤولية الوطنية للعاملين في القلعة.

وأوضح «الصياد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه على الرغم من سوء الطقس والأحوال الجوية إلا أن القلعة شهدت اقبالا كبيرا اليوم من جانب الزوار الاجانب خاصة دول شمال شرق اسيا وامريكا وفرنسا والصين وكذا المصريون والعرب.

في السياق ذاته، أعلنت غرفة عمليات وزارة الآثار التخلص من المياه التي اضرت بعدد من المواقع الاثرية في الإسكندرية من بينها المسرح الروماني ومسجد الامام البوصيري الاثري والمعبد اليهودى في النبي دانيال وقرية شالي بواحة سيوة في الساحل الشمالي، مؤكدة انه بالتواصل والمتابعة على ارض الواقع بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة تبين انه لا يوجد تأثيرا سلبي مع هطول الامطار وان المسؤولين قاموا بمجهود كبير في ازالة ونزح مياه الامطار خاصة في قلعه قايتباي ومسجد البوصيرى والمسرح الرومانى وقرية شالى بواحة سيوة اليوم والمعبد اليهودى.

تضرر قلعة قايتباي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

تضرر قلعة قايتباي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

تضرر قلعة قايتباي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

تضرر قلعة قايتباي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

تضرر قلعة قايتباي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية