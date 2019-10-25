شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: لا تأجيل للدراسة غدًا.. واستقبال الطلاب في 23 كلية ومعهدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن غداً يوم دراسة عادي بجميع كليات الجامعة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.
وأوضح «الكردى»، في تصريحات، الجمعة، أنه لا تأجيل للدراسة بسبب الطقس السيئ، وأن الكليات والمعاهد البالغ عددها ٢٣ كلية ومعهدا تستقبل ١٨٠ الف طالب وطالبة غدا.
يذكر أنه تقرر تأجيل الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا السبت نظرا للظروف الجوية السيئة.
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