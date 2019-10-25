شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: توزيع فرق الطوارئ بأنحاء الجمهورية للتصدي لآثار الطقس غير المستقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس نادر سمير، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بأنه تم وضع خطة لتوزيع فرق الطوارئ في كل أنحاء الجمهورية، وأن تلك الفرق تتعامل فوريا عقب هطول الأمطار لضمان سهولة تنقل المواطنين وانسيابية الحركة المرورية في الطرق التابعة.

وأضاف أن من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري معها محور التعمير بالإسكندرية وطريق السويس، حيث قامت تلك الفرق بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية، لافتا إلى أنه يتابع التقارير الواردة من كل مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة.

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة للمرور بشأن متابعة الحركة المرورية بالطرق.