شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصري الروسي: قمة «روسيا إفريقيا» تفتح آفاقًا جديدة لتعاون البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، إن ما شهدته القمة «الروسية – الإفريقية» من تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة الإرهاب، يكشف عن رغبة واضحة لدى الطرفين لتنمية حجم حركة التجارة المتبادلة، خاصة مع امتلاك القارة السمراء المواد الخام والتي يتم تصدير 80% منها، وامتلاك الجانب الروسي التكنولوجيا والخبرة التي يمكن تصديرها للقارة، وهو ما يمثل قيمة مضافة للصادرات اإفريقية تعود على الجانبين.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية، أن نتائج القمة ستكون محل اهتمام من جانب مجلس الأعمال المصري الروسي، فيما لفتت إلى أن تعزيز الأمن في القارة ومواجهة الإرهاب يبدأ من رفع معدلات التنمية وتوفير فرص العمل لشباب القارة، وهي الرسالة التي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، في توصيلها إلى روسيا والعالم.

وأكدت سحر طلعت مصطفى أن مصر هي بوابة إفريقيا، وجسر التنمية بين روسيا وإفريقيا، خاصة مع انطلاق المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والتي ستكون فرصة كبيرة لنقل الخبرات الروسية في مجال الصناعة لمصر وإفريقيا وتسويق المنتجات الروسية في السوق الإفريقية.