التنمية المحلية: تعليق الدراسة فى 5 محافظات لحين استقرار الأحوال الجوية

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وأوضح الوزير فى بيان اليوم، أنه اطمئن من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها،مشيرا إلى أن عدد من المحافظين أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصاً علي سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الاحوال الجوية.
وأشار وزير التنمية المحلية الى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كافة التطورات مع المحافظات ، ويتم اصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الامطار .
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