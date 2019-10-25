شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعليق الدراسة فى 5 محافظات لحين استقرار الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أنه أجرى عدد من الاتصالات بعدد ببعض المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وأوضح الوزير فى بيان اليوم، أنه اطمئن من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها،مشيرا إلى أن عدد من المحافظين أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصاً علي سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الاحوال الجوية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبية على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات باتخاذ الاستعدادت اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى .

Advertisements

كما أكد الوزير على استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعدادات للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة .

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كافة التطورات مع المحافظات ، ويتم اصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الامطار .