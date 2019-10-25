شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 72 ساعة للسيسى فى روسيا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر وأفريقيا تدعمان إقامة شراكات جديدة مع الدب الروسى.. حصاد 72 ساعة للسيسى فى روسيا.. تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية على الاستثمار فى أفريقيا.. تدشين منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص الروسى والأفريقى.. بحث استئناف الرحلات الروسية لمصر وتدشين مشروع محطة الضبعة النووية.. استئناف أعمال لجنة سد النهضة فورا والتأكيد على احترام حقوق مصر وإثيوبيا فى النيل.

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