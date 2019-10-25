شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تنفى إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء.

الحكومة تنفى إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات و الإعلام بالاتحاد الأفريقى

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى: مصر دولة كبيرة وتدخلاتكم غير مقبولة Advertisements

"فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد المصرى لـ5.7% خلال العام المالى الحالى

التعليم تفند شائعة إغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل المتقدمين كمعلمين مؤقتين

رفع درجة الاستعداد فى السكة الحديد والمترو والموانئ البحرية بسبب سوء الطقس

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-10-2019 فى مصر

الطقس غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية وبحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 26 درجة

الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة

مصر تحصد ثلاث ميداليات فى دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.