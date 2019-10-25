شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عدد من مسلحى تنظيم داعش فروا من السجون شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هناك عدد من مسلحى تنظيم داعش فروا من السجون شمال شرق سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، "نبذل قصارى جهدنا لضبط الوضع فى شمال سوريا، يجب احترام حقوق المدنيين والقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا".

واستطرد الأمين العام للأمم المتحدة،"نطالب السلطات العراقية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات ونأسف لسقوط عدد كبير من القتلى".

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