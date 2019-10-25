شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: ارتفاع قتلى التظاهرات لـ 21 وإصابة 1779 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 21 قتيلا فى المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، مشيرة إلى مقتل 8 فى محافظة بغداد، 6 فى محافظة ميسان، 6 فى محافظة ذى قار، وشهيد فى محافظة المثنى.

وأشارت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق فى بيان صحفى، الجمعة، إلى ارتفاع عدد المصابين فى التظاهرات إلى 1779 مصاب من المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية، موضحة أن أغلب الإصابات طلق نارى وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطى ، فى التظاهرات التى خرجت للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة.

وأوضحت المفوضية ، أن المتظاهرات حرقوا وألحقوا الأضرار ب 27 مبنى حكومة ومقرات حزبية فى عدد من المحافظات العراقية، مشيرة إلى نصب خيم الاعتصام فى محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

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وأعربت مفوضية حقوق الانسان عن أسفها الشديد وحزنها لما آلت إليه التظاهرات من سقوط ضحايا، حرق للممتلكات العامة والخاصة، داعية جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين إلى الحث على المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن في العراق.