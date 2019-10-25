شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة توجه بإيقاف الرحلات السياحية بجميع المحافظات حرصا على سلامة السائحين والان مع تفاصيل الخبر
وشددت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه فى حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقى الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين، واتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
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