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وزارة السياحة توجه بإيقاف الرحلات السياحية بجميع المحافظات حرصا على سلامة السائحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة السياحة، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك فى المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

 

وشددت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه فى حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقى الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين، واتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

 

 

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