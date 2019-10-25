الأزهر يقرر تعطيل الدراسة غدا السبت فى 4 محافظات لسوء أحوال الطقس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة غدا السبت، لطلاب المعاهد الأزهرية، ذات الفترتين، التابعة لمحافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وذلك بناء على قرار محافظي الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، بتعطيل الدراسة في تلك المحافظات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها هذه المدن.
من جانبه، كلف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع رؤساء المناطق الأزهرية، بتطبيق قرارات المحافظين، الخاصة بتعطيل الدراسة فقط، وفقا للظروف الجوية داخل كل محافظة على حدة.
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