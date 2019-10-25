أخبار مصر

النقل: توزيع فرق طوارئ بأنحاء الجمهورية للتعامل الفورى مع الأمطار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: توزيع فرق طوارئ بأنحاء الجمهورية للتعامل الفورى مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أنه تم وضع خطة لتوزيع فرق الطوارئ في  كافة انحاء الجمهورية وان تلك الفرق تتعامل فوريا عقب  هطول الامطار لضمان سهولة تنقل المواطنين وانسيابية الحركة المرورية في الطرق التابعة.

 

وأشار إلى أن من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري معها محور التعمير بالاسكندرية وطريق السويس.

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، فى بيان له، قامت تلك الفرق بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية لافتا الى  انه يتابع التقارير الواردة من كافة مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة، موضحا ان هناك تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للمرور بشان متابعة الحركة المرورية بالطرق.

 

وأشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، إلى أن تلك الجهود تأتى في اطار توجيهات وزارة النقل، بضرورة انتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف مناطق الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بضرورة التعامل الفوري مع اي طارئ في الطرق التابعة للهيئة  بسبب الطقس الجوي الغير مستقر وهطول الامطار .

 

 

 

Advertisements
35a9efff-edf4-4e19-985b-794f512fc7bb

 

 

36d30955-9343-4d79-bcb4-230e20f4262b

 

 

86f35abb-dc19-42fb-b29a-2b0628c4cc28

 

 

50977db7-c0d0-4ef5-b979-7a6128af167c

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقل: توزيع فرق طوارئ بأنحاء الجمهورية للتعامل الفورى مع الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا