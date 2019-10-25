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شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: توزيع فرق طوارئ بأنحاء الجمهورية للتعامل الفورى مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري معها محور التعمير بالاسكندرية وطريق السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، فى بيان له، قامت تلك الفرق بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية لافتا الى انه يتابع التقارير الواردة من كافة مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة، موضحا ان هناك تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للمرور بشان متابعة الحركة المرورية بالطرق.
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