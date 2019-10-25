شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: توزيع فرق طوارئ بأنحاء الجمهورية للتعامل الفورى مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أنه تم وضع خطة لتوزيع فرق الطوارئ في كافة انحاء الجمهورية وان تلك الفرق تتعامل فوريا عقب هطول الامطار لضمان سهولة تنقل المواطنين وانسيابية الحركة المرورية في الطرق التابعة.

وأشار إلى أن من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري معها محور التعمير بالاسكندرية وطريق السويس.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، فى بيان له، قامت تلك الفرق بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية لافتا الى انه يتابع التقارير الواردة من كافة مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة، موضحا ان هناك تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للمرور بشان متابعة الحركة المرورية بالطرق.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، إلى أن تلك الجهود تأتى في اطار توجيهات وزارة النقل، بضرورة انتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف مناطق الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بضرورة التعامل الفوري مع اي طارئ في الطرق التابعة للهيئة بسبب الطقس الجوي الغير مستقر وهطول الامطار .