شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد: سحب ركامية تغطى الاسكندريه ولا يوجد أى إعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، خبير الأرصاد الجوية، أن الصور المتداولة حول تعرض سواحلنا خاصة فى الإسكندرية لإعصار ويتم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعى غير حقيقة وقد تكون مفبركة، مؤكدا أنها مجرد سحب ركامية تغطى الاسكندريه ولا يوجد أى إعصار بالمره.

وأوضح عبد العال ، لـ "الخليج 365 " ، أنه لم تصدر أى جهة رسمية بيانات أو صور تشير لتعرض البلاد لأعاصير ، مطمئنا المواطنين بأن ما تتعرض له السواحل الشمالية نتيجة تأثير منحفض جوى متعمق مع نشاط للرياح تسبب فى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج لأكثر من 5 أمتار ، مؤكدا أن الأعاصير تكون فى المحيطات وليس فى البحار المغلقة ، مناشدا المواطنين بالحذر فى التعامل مع الصور المتداولة وأن هيئة الأرصاد هى الجهة المنوط بها إصدار النشرات الجوية وتتابع الوضع على مدار الساعة وعلى اتصال دائم مع كافة المحافظات .

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