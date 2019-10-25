شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجمع مياه الأمطار بالسراديب أسفل قلعة قايتباى.. والآثار : جارى التعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت شدة الأمطار التى شهدتها محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم الجمعة، فى تجمع المياه داخل السراديب أسفل قلعة قايتباى الأثرية بمنطقة الجمرك.

قال محمد متولى مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم نزح كميات المياه داخل سراديب القلعة من قبل العمال بمنطقة القلعة وجارى التنسيق مع شركة الصرف الصحى لكسح مياه الأمطار.

وأشار متولى إلى أن العمل بقلعة قايتباى الأثرية يسير بشكل منتظم حتى ميعاد ساعات العمل الرسمى.

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