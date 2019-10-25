موظف بالمطار يعثر علي حقيبة بداخلها 40 ألف جنيه ويسلمها للأمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر موظف يعمل بساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي علي حقيبة بها 40 ألف جنيه تركها راكب فور وصوله ، وقامت سلطات الامن بتوجيه الشكر للموظف على أمانته فور تسليمه الحقيبة . يذكر أنه أثناء قيام هشام سليم سالم بتجميع عربات الخدمه الذاتية بساحة انتظار سيارات مبني الركاب رقم 3 ، عثر علي حقيبة بداخلها 40 الف جنيه تركها أحد الركاب فور وصوله وغادر متجها لمنزله، وعلي الفور قام الموظف بإبلاغ مباحث المطار ، والتى قامت بالاتصال بصاحب الحقيبة من خلال رقم تليفون مدون بها ، حضر صاحبها واستلم الحقيبة ووجه الشكر للموظف .

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