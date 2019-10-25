7 أيام جريمة.. "حكم تاريخي ومهمة انتحارية وطفل التوك التوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الوقائع التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

طعن إدراج "أبو الفتوح" على قوائم الإرهاب

قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في طعن عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين بينهم نجله على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

حُكم تاريخي

قضت الدائرة 10 مدني بمحكمة شبين الكوم، لأول مرة بإلزام إحدى شركات "البطاطس الشيبسي" بتسليم المواطن أحمد محمد عبدالعظيم، سيارة "جيب" جمّع أجزاءها طبقًا لشروط مسابقة أعلنت عنها الشركة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

الإخوان وحادث محمود البنا

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 إخوانيًا بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين.

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مظاهرات 20 سبتمبر

استكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.

مهمة انتحارية

مؤشرات ضبط الوقت تشير إلى الثالثة عصر الأحد، هدوء يسود غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لا سيما عدم ورود أي بلاغات حتى اللحظة، ما يبشر بيوم هادئ قبل أن تتبدل الأحوال في غضون 20 دقيقة بحريق هائل.

جريمة بسبب "رضيع"

ما إن علم "سيد أ." بحمل زوجته "مريم" أخلف وعده لها برعاية ابنها من زوجها، طلب إليها مرارًا أن تعيده لوالدها ليعيش معه، لكن عدم استجابتها خلَّف بينهما خلافاتٍ عدة انتهت بجريمة قتل كانت ضحيتها والدة الزوجة.

مقتل "جوكر بولاق"

نجحت قوات الأمن بالجيزة في كشف ملابسات مقتل سائق "توك توك" عُثر عليه جثة ممزقة بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.

"فتاة العياط"

جددت غرفة المشورة بمحكمة العياط، حبس "وائل.أ" و"إبراهم. م" المتهمين في قضية "فتاة العياط" المتهمة بقتل مهند زهران بالمنطقة الجبلية بطهما في العياط، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

"حاولت أدفن سره معاه"

قبّلَ يد والدته، طلب منها الدعاء له بسعة الرزق، ودعها على أمل اللقاء في المساء لتناول وجبة الغداء مع باقي أفراد أسرته، لم تدر الأم أنه آخر موعد سيجمعها بفلذة كبدها، وأن الموعد المقبل سيكون على باب المشرحة لتلقي نظرة أخيرة على جسده الهزيل إلى مستقره الأخير، عقب العثور عليه مقتولاً إلى جانب مصرف.

الجار قاتل

تفاصيل جديدة كشفتها أوراق التحقيق في واقعة اتهام سائق بالشروع في قتل إمام مسجد بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.