مصدر: لا صحة لزيارة قيادات شرطية لمنزل رئيس أحد الأندية لحل أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله حول قيام بعض القيادات الشرطية بزيارة رئيس أحد الأندية الرياضية بمنزله لإيجاد حلول لأزمة تأجيل إحدى مباريات الدورى العام لكرة القدم

ونشبت أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة على خلفية قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر أن تقام السبت الماضي في الأسبوع الماضي من بطولة الدوري.

وتمسك النادي الأهلي بموقفه الرافض لخوض مباراة الجونة التي كان من المقرر أن تقام الأربعاء الماضي قبل خوض مباراة الزمالك .

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وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الثلاثاء الماضي بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر للوصول إلى حل لأزمة القمة .

وانتهى الاجتماع بحسب بيان صادر من النادي الأهلي بتفويض وزير الشباب والرياضة فى التفاوض مع الجهات المعنية في إطار موقفه الرافض لخوض مباراة الجونة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عقب ساعات من نهاية الاجتماع تجيل مباريات بطولة الدوري إلي بعد انتهاء البطولة الأفريقية لفئة 23 عاماً التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر مع إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول من الدوري المصري.