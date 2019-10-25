الأرصاد عن فيديوهات طقس الإسكندرية: "لو إعصار محدش يقدر يصوره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن مصر لا تشهد "إعصارًا"، بل منخفض جوي بالبحر المتوسط، يتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورعدية، بدأت اليوم وتستمر إلى غدٍ السبت.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، إن ما نشره رواد مواقع التواصل بشأن تلاحظ ما يُشبه الأدخنة في السماء، يمثل مركز دوران المنخفض الجوي المتواجد على سطح، فهو منخفض جوي متعمق قوي، متصل بالسحاب في السماء.

وواصل: "الفيديو المتداول ليس إعصار، فالإعصار مدمر.. لو كان إعصار محدش يقدر يصوره ولا يقف جنبه".

وشدد "شاهين"، على أن هذا المنخفض لن يرتق إلى درجة الإعصار.

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