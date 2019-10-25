رئيس هيئة الكتاب: مشاركتنا في معرض بلجراد الدولي حققت أهدافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن المشاركة المصرية في معرض بلجراد الدولي للكتاب في نسخته الـ64، حققت الأهداف المنشودة من الترويج للثقافة والكتاب المصري خارج البلاد، مضيفا أن كتاب ملكات مصر الذي ترجم للصربيه هو الأكثر مبيعا حتي الآن.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان اليوم الجمعة- أن الجناح المصري تمكن من خطف الأنظار بطابعه الفرعوني المميز وبما يحتويه من كنوز الكتب باللغات العربية والإنجليزية والصربية، بجانب الأنشطة الفنية والأدبية والفكرية، وكانت المفاجأة الغير متوقعة الإقبال والمبيعات من رواد المعرض علي عدد من الكتب باللغة العربية التي تصدرها هيئات وزارة الثقافة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى شغف القراء لزيارة أماكن وجود ملكات مصر ما يؤكد تأثير ومساهمة القوة الناعمة في برامج التنمية المستدامة، موضحا التقاء الثقافة المصرية والصربية واكتشاف موضوعات جديدة تهم القارئ الصربي يمكن طرحها خلال السنوات القادمة.

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وتابع أن نجاح الجناح المصري انعكس إيجابا على الناشرين في صربيا بفتح آفاق جديدة مع مترجمين وناشرين وكتاب ومثقفين لإقامة مشروعات نشر مشتركة، حيث تم الاتفاق فعليا على آليات تنفيذ بعضها منها ترجمة كتابي ( القاهرة التاريخية والصيدلة في مصر الفرعونية).

وأضاف علي أن الهيئة العامة للكتاب بصدد إعداد مشروع لعرضه على وزيرة الثقافة يهدف إلى دعم الترجمة في النشر الحكومي من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، لافتا إلى أن المشاركات الدولية تفتح سوقا جديدة للكتاب المصري المترجم، مؤكدا أن هناك عناوين نفذت بالكامل منها النسخة الإنجليزية للأعمدة السبعة للشخصية المصرية للدكتور ميلاد حنا، والقاهرة التاريخية لأيمن فؤاد السيد ، القاهرة 30 لنجيب محفوظ ، الرواية في زمن مضطرب سلسلة كتابات نقدية، بالإضافة إلى الكتب المصرية باللغة العربية التي شهدت إقبالا غير متوقعا في المبيعات ومنها المجموعة الشعرية لسيد حجاب وكتب طه حسين ودراسات نجيب محفوظ وغيرها، مرجعا ذلك لقوة أقسام تعليم اللغة العربية في الجامعات الصربية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الثقافة التي تهدل إعادة الكتاب المصري إلى ساحة المنافسة العالمية من خلال المشاركات في المعارض الخارجية.