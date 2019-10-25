أخبار مصر | عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، عن أماكن سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية، والطقس السيئ الذي يضرب البلاد.

امطار اليوم الجمعة

ووفقا لخريطة المركز، فمن المتوقع استمرار سقوط الأمطار اليوم الجمعة، بحيث تصل إلى 35 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

هطول الامطار غدا السبت

ومن المتوقع غدًا السبت، استمرار هطول الأمطار التي تصل شدتها إلى 20مم على شمال سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على السواحل الشمالية والغربية ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.

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وتوقع مركز التنبؤ بالفيضان أن تقل حدة الأمطار يوم الأحد القادم لتكون خفيفة على وسط سيناء فقط.

تحذيرات عاجلة:

كما حذر المركز من استمرار سقوط الأمطار التي تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والتي قد تؤدي إلى سيول خاصة على شمال سيناء.

اعصار يضرب مصر

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من جمهورية مصر العربية، في ظل حالة التقلبات الجوية العنيفة، وحالة الطقس التى تضرب البلاد، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، ضمن طقس غدا السبت.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وفقا لسكاي نيوز عربي، إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية"، مشيرة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.