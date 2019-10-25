أخبار مصر | الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار قوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يتردد عن تعرض البلاد لإعصار، منوهًا إلى أن كل ما هنالك منخفض جوى بالبحر المتوسط.

وعن الفيديو المتداول لما يشبه الأدخنة في السماء، قال شاهين، إن ما ظهر هو مجرد مركز دوران المنخفض الجوى، حيث سيتسبب فى أمطار رعدية غزيرة ستستمر حتى غدا السبت.

وتابع: "لو كان فعلا إعصار مكنش حد عرف يصوره ولا يقف جنبه، والمنخفض لم يصل إلى درجة الإعصار".

Advertisements

يذكر أن سكاي نيوز، كانت نقلت عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، تأكيدها اقتراب كتل سحابية عملاقة من أجواء مصر، محذرة من سقوط أمطار غزيرة ورعدية يومى الجمعة والسبت.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صورة تشير إلى توقع إعصار مدارى "غير عاد" فى بعض مناطق مصر، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما تصل لحد الفيضانات الساحلية.