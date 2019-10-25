أخبار مصر | "الطرق والكباري": فرق طوارئ بكافة انحاء الجمهورية لمواجهة السيول والأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطرق والكباري": فرق طوارئ بكافة انحاء الجمهورية لمواجهة السيول والأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بانه تم وضع خطة لتوزيع فرق الطوارئ في كافة انحاء الجمهورية وأن تلك الفرق تتعامل فوريا مع الأزمات الناتجة عن هطول الأمطار لضمان سهولة تنقل المواطنين وانسيابية الحركة المرورية في الطرق التابعة.

وأشار إلى من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري معها محور التعمير بالاسكندرية وطريق السويس حيث قامت تلك الفرق بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية، لافتا الى انه يتابع التقارير الواردة من كافة مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة، موضحا أن هناك تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للمرور بشان متابعة الحركة المرورية بالطرق.

جاء ذلك في اطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة انتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف مناطق الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بضرورة التعامل الفوري مع اي طوارئ في الطرق التابعة للهيئة بسبب الطقس الجوي الغير مستقر وهطول الامطار.