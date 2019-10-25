أخبار مصر | عاجل.. حريق بمحل وانهيار عقار في الموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق بمحل وانهيار عقار في الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق هائل، اليوم الجمعة، بمحل كائن في 35 شارع الموسكي، دون خسائر في الأرواح، وتجري الآن عملية إخماد الحريق.

وتابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، عملية إطفاء الحريق، مؤكدا أنه لم يسفر عن خسائر، لافتا إلى متابعته عملية الإطفاء حتى الانتهاء منها.

في سياق آخر، تفقد عبدالهادي، موقع انهيار عقار في 20 عطفة خليفة من شارع السفيان، مؤكدا أن الانهيار لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وكانت قد خصصت محافظة القاهرة وجميع أحيائها للمناطق الأربعة، غرفة عمليات للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار والشكاوي، ومواجهة أزمة السيول.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لرفع أى تجمعات للمياه وتوزيع الشفاطات الخاصة لشركة الصرف والأحياء بالأماكن المحددة لها.

وعن أرقام البلاغات كالتالي:

غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 23907147 23901236

غرفة عمليات حي المطرية 22508624

غرفة عمليات حي المرج 28702815

غرفة عمليات حي النزهة 26222334

غرفة عمليات حي السلام اول 22806304

غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101

غرفة عمليات حي عين شمس 22982760

غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق 23866244

غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب 23866252

غرفة عمليات حي مصر الجديدة 26384242

غرفة عمليات حي الازبكية 25764778

غرفة عمليات حي الموسكي 25922091

غرفة عمليات حي الوايلي 26822131

غرفة عمليات حي باب الشعرية 25890986

غرفة عمليات حي بولاق 27945206

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غرفة عمليات حي عابدين23925076

غرفة عمليات حي غرب 27949119

غرفة عمليات حي منشاة ناصر 23418781

غرفة عمليات حي وسط 24828578

غرفة عمليات حي 15 مايو 25517486

غرفة عمليات حي البساتين 27040090

غرفة عمليات حي التبين 27150080

غرفة عمليات حي الخليفة 23905109

غرفة عمليات حي السيدة زينب 23903903

غرفة عمليات حي المعادي23580943

تليفون حي المعصرة 27093527

غرفة عمليات حي المقطم 28426873

غرفة عمليات حي حلوان 27074111

تليفون حي دار السلام 25272350

غرفة عمليات حي طرة 27012974

غرفة عمليات حي مصر القديمة 27414837

غرفة عمليات حي الزيتون 22846948

غرفة عمليات حي الساحل 24604865

غرفة عمليات حي الشرابية 26032772

غرفة عمليات حي الاميرية 26023399

غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء 24243878

غرفة عمليات حي حدائق القبة 26032772

غرفة عمليات حي روض الفرج 24581879

غرفة عمليات حي شبرا 24607077