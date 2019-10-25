أخبار مصر | الأوقاف: تحسين الأحوال المادية للأئمة هذا العام بعد توجيهات الرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: تحسين الأحوال المادية للأئمة هذا العام بعد توجيهات الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قيادات وزارة الأوقاف اجتماعا بديوان عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي بداية كلمته، أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الأحوال المادية للأئمة من الموارد الذاتية للوزارة، فقد قامت الوزارة بدراسة الموضوع، ولدينا أمل كبير أن يدخل حيز التنفيذ في هذا العام الجاري 2019.

وتابع: أطلقنا حملة دعوية عالمية تحت عنوان ”هذا هو الإسلام” للتعريف بصحيح الإسلام بعشرين لغة طوال شهر ربيع الأول، مبينا أنه في العام الماضي كان هدف حملة رسول الإنسانية تعريف الناس بعظمة الإسلام وسماحته، فأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، فكلما بذلنا جهدًا أوسع كلما أغلقنا الطريق أمام المتشددين أصحاب الأفكار المتطرفة، وحتى لا نخاطب أنفسنا فقط فقد أطلقنا حملة الأوقاف العالمية هذا العام بعشرين لغة من لغات العالم، كما أن الخطبة اليوم مترجمة إلى ثماني عشرة لغة، آملين تصحيح الصورة الذهنية ونشر الصورة الصحيحة للإسلام، دون إفراط أو تفريط.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مشروعات وزارة الأوقاف تزداد كل يوم نجاحًا، مبينًا أن الوزارة نجحت في أول عام من جمع صكوك الأضاحي من جمع 32 مليونًا، ثم في العام الذي يليه جمعنا ٥٠ مليونا، بينما في هذا العام بلغت حصيلة صكوك الأضاحي ١٠٥ ملايين جنيه، محققة نجاحًا غير مسبوق ومنقطع النظير، مما يعكس ثقة الشعب في مؤسسات الدولة الوطنية.

