أخبار مصر | نادرة الحدوث.. سحابة عملاقة تقترب من مصر و"ناسا" تصدر تقريرا عاجلا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادرة الحدوث.. سحابة عملاقة تقترب من مصر و"ناسا" تصدر تقريرا عاجلا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من جمهورية مصر العربية، في ظل حالة التقلبات الجوية العنيفة، وحالة الطقس التى تضرب البلاد، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، ضمن طقس غدا السبت.

عاصفة تضرب مصر ضمن طقس غدا

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وفقا لسكاي نيوز عربي، إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية"، مشيرة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

توقعات العاصفة

وقالت إن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن، وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

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حالة الطقس غدا

ويكون طقس غدا، معتدل علي شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهار مائل برودة ليلا، وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وطقس غدا والاحوال الجوية، كالتالي:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.