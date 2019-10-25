مصر | بسبب هطول الأمطار.. هبوط أرضي في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب هطول الأمطار.. هبوط أرضي في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر هبوط ارضي بالشارع الجديد بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، بسبب سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار، حيث فوجئ الاهالي بسقوط جزء من الأسفلت بعمق 2 متر.

تمكن الأهالي من وضع شريطا حول الهبوط الأرضي، لمنع سقوط السيارات بداخله، وحصرصًا علي حياة الأطفال، تم اخطار الوحدة المحلية، للتعامل مع الهبوط واصلاحه.

كما وضعت الإدارة العامة للمرور، إرشادات ونصائح مرورية شاملة خلال فصل الشتاء، منعا لوقوع الحوادث المرورية، خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس وظهور شبورة على الطرق السريعة وهطول الأمطار.

وقالت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، إنه يجب على قائد السيارة التأكد من: