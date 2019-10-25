مصر | خالد علي.. محامي المحرضين على الفوضى وأنصار الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد علي.. محامي المحرضين على الفوضى وأنصار الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاون المحامي خالد علي، مع الجماعة الإرهابية ودفاعه عن عدد من الأذرع المنتمية لهم كعبدالمنعم أبو الفتوح والمحامي محمد الباقير، مما سيؤدي إلى فتح «باب رزق» له والاستفادة من أموال الجماعة.

كان على قد كتب على صفحته على موقع "تويتر": "غدًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، جلستى النظر فى تجديد حبس محمد الباقر وعلاء عبدالفتاح، على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، حصر أمن دولة عليا، وإسراء عبدالفتاح وعمرو إمام على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، حصر أمن دولة عليا".

وقبلها أيضا كان شرد بذهنه فى تويته قائلًا: "للعام الثانى على التوالى يقضى عيد ميلاده بالسجن محبوسًا احتياطيًا على ذمة محضر تحريات ملفق، حبس انفرادى انعزالى، ممنوع أى سجين يشوفه أو يكلمه، لم يشفع له سنه أو حالته الصحية المتدهورة فى رفق سجانيه به، كل سنة وأنت طيب يا دكتور"، قاصدًا عبدالمنعم أبوالفتوح.

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أصبح شغل خالد على الشاغل الدفاع عن كل متهم بالتحريض أو التآمر ضد الدولة، بعدما فشل فى الوصول إلى حكمها بترشحه للرئاسة، فحساباته ومصالحه تطغى عليه دائما على حساب قضايا وطنه، حتى أفصح عن وجهه الحقيقى وعلاقته بالإخوان الأكثر دفعًا للأموال.

كما أنه حاول مرارًا وتكرارًا التخفى وراء ستار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى يحصل على تمويلات لدعم المظاهرات وجماعة الإخوان الإرهابية، فهل لا يزال خالد على يظن أن فضائحه وصفقاته المشبوهة خفية على أحد؟

استنكر بعض الناشطين السياسيين قيام خالد على بالدفاع عن الإخوان، محمد الباقر وعبدالمنعم أبوالفتوح، قائلين: "مش مهم الأشخاص اللى بيدافع عنهم، المهم أنه يحرض على الفوضى".

وتعد جماعة الإخوان من أكثر الجماعات المحظورة التي تقدم الأموال مقابل استقطاب عدد من الشخصيات للعمل معهم في ظل أنهم جماعة إرهابية ومحظورة بحكم قضائي.