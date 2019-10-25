مصر | الحماية المدنية تنقذ سيدتين قبل سقوطهما من الدور الثالث بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تنقذ سيدتين قبل سقوطهما من الدور الثالث بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية، من انقاذ سيدتين قبل سقوطهما من الطابق الثالث بمنطقة ابوالريش بالسيدة زينب، مساء اليوم الجمعة، إثر انهيار سلالم العقار، حيث انتقل رجال الإنقاذ وتم الدفع بسلم هيدروليكي لإنزال السيدتين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بانهيار سلم عقار بأحد العقارات الكائنة في منطقة أبو الريش التابعة للسيدة زينب، وتشكل فريق أمني بالتنسيق مع الحى، وتم الدفع بسلم هيدروليكي، وتمكنت القوات من إنزال السيدتين دون أي إصابات.

وكان قد شب حريق هائل، اليوم الجمعة، بمحل كائن في 35 شارع الموسكي، دون خسائر في الأرواح، وتجري الآن عملية إخماد الحريق.