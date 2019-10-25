مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. 20 إدارة من الداخلية ترحل من "التحرير" إلى المعادي والتجمع وأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. 20 إدارة من الداخلية ترحل من "التحرير" إلى المعادي والتجمع وأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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20 إدارة من الداخلية ترحل من التحرير إلى المعادي والتجمع وأكتوبر
بدأت وزارة الداخلية نقل إداراتها وقطاعاتها من وسط البلد والأماكن المزدحمة إلى أماكن أقل ازدحاما. وبموجب هذا الإجراء، تم نقل ديوان عام الوزارة من باب اللوق إلى التجمع الخامس. كما تم نقل الإدارة العامة للمرور من رابعة العدوية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مصلحة الجوازات والهجرة، والإدارة العامة للتهرب الضريبى، والإدارة العامة للأموال العامة، من مجمع التحرير إلى العباسية، والإدارة العامة لمباحث الآداب من مجمع التحرير إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وقطاع الخدمات الطبية من العجوزة إلى التجمع الخامس، وقطاع الحراسات الخاصة من المعادى إلى التجمع الخامس أيضا.
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى:
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.