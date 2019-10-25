مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. 20 إدارة من الداخلية ترحل من "التحرير" إلى المعادي والتجمع وأكتوبر

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل مسكنها وسرقتها بالمنيا

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ربة منزل 70 سنة، داخل مسكنها الكائنة بقرية أبا البلد دائرة مركز شرطة مغاغة مصابة بجرح رضى بالرأس وآثار خنق بالرقبة ونزيف من الأنف والفم وتورم بمنطقة الوجه والرقبة. 20 إدارة من الداخلية ترحل من التحرير إلى المعادي والتجمع وأكتوبر



بدأت وزارة الداخلية نقل إداراتها وقطاعاتها من وسط البلد والأماكن المزدحمة إلى أماكن أقل ازدحاما. وبموجب هذا الإجراء، تم نقل ديوان عام الوزارة من باب اللوق إلى التجمع الخامس. كما تم نقل الإدارة العامة للمرور من رابعة العدوية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مصلحة الجوازات والهجرة، والإدارة العامة للتهرب الضريبى، والإدارة العامة للأموال العامة، من مجمع التحرير إلى العباسية، والإدارة العامة لمباحث الآداب من مجمع التحرير إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وقطاع الخدمات الطبية من العجوزة إلى التجمع الخامس، وقطاع الحراسات الخاصة من المعادى إلى التجمع الخامس أيضا.



فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى: فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى: بسبب "فيسبوك".. تجديد حبس سائق قتل صاحب محل بخرطوش في دار السلام



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.