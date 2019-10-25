مصر | مناظرة النيابة لجثة مسجل بمصر القديمة: طعنه نافذة بالبطن وجروح قطعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثة مسجل بمصر القديمة: طعنه نافذة بالبطن وجروح قطعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة مصر القديمة، عن جثة مسجل خطر قتل على يد تاجر مخدرات بسبب مشاجرة نشبت بينهم، وأن الجثة لرجل في العقد الثاني من العمر مصاب بعدة طعنات متفرقة فى الجسم وجروح قطعية وطعنة نافذة بالبطن أدت إلى وفاته فى الحال.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كان قسم شرطة مصر القديمة، قد تلقى بلاغا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول شخص يدعى "ح. م"، عاطل مصاب بطعنات متفرقة في الجسد، ووافته المنية عقب وصوله.

كشفت التحريات، عن أن المجنى عليه يدعى "ح. م" ٢٢ سنة عاطل وأنه توجه يوم الواقعة مع عدد من أصدقائه يقيمون بمنطقة عزبة خير الله، إلى منطقة عزبة البقرة بمصر القديمة، لشراء مواد مخدرة من تاجر مخدرات بالمنطقة، وأنه نشبت مشادة بينهم بسبب الاختلاف على ثمن المواد المخدرة، أسفرت عن إصابة المجني عليه بطعنة نافذة، فيما فر المتهم هاربا، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتكثيف الجهود الأمنية لسرعة ضبط المتهم واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.