شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر: السفارة المصرية في ألمانيا تبذل جهودًا مضنية لرعاية المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أسامة شرشر، بدور السفارة المصرية في ألمانيا في القيام بدورها تجاه الجالية المصرية هناك، مشيرا إلى أن القنصلية في فرانكفورت تبذل جهودا مضنية في تقديم الدعم والتسهيلات للمصريين، الخاصة بالعلاج أو التصديقات على الشهادات بكافة أنواعها، فضلا عن المستندات القنصلية، جاء ذلك خلال لقائه بالقنصل مروة حجازي .

وأضاف شرشر، في بيان له، أن السفير المصري خالد طه، قنصل مصر العام في فرانكفورت، أظهر من خلال عمله التفاني في أداء واجبه تجاه وطنه والمصريين سواء القادمين إلى ألمانيا في رحلات علاجية أو تعليمية، وكذلك الرعايا المقيمين، موضحا أن مصر لا تتأخر عن حماية أبنائها وتوفير سبل الرعاية لهم في الداخل والخارج .

ولفت إلى أن البرلمان المصري يراقب أعمال الحكومة ومنها وزارة الخارجية وأعضاء البعثات الدبلوماسية، موضحا أن هناك من يحتاج التكريم، وإن كان واجبهم يحتم عليهم تقديم الدعم للمصريين على حد سواء.